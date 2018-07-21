Глава УПЦ КП патриарх Филарет подтвердил, что Украине не следует ждать предоставления Томоса до Дня Крещения Руси, который в этом году выпадает на 28 июля.

Об этом патриарх Филарет отметил в интервью "Левому берегу".

"Вы спрашиваете о сроках? Перед тем как реализовать свое намерение, патриарх решил проинформировать о нем все поместные церкви", - сообщил патриарх УПЦ КП.

Он также отметил, что решение по Томосу немного затягивается из-за самой процедуры.

"Согласно процедуре, по результатам объезда делегация должна подготовить соответствующий отчет, который будет рассматриваться на заседании Синода. И уже по факту будет приниматься решение. Согласно информации, которая сейчас есть у нас, Томос будет предоставлен уже в этом году. Когда именно - за месяц или осенью - конкретики нет, но точно в этом году", - отметил Филарет.

Сам Филарет рассчитывает возглавить поместную церковь.

"Я не вижу кандидатур других архиереев, кто бы мог управлять процессом, взять на себя этот крест", - отметил он.

Как сообщала "Страна", патриарх Филарет пытается оспорить наложенную на него анафему у Вселенского патриарха.

Также "Страна" писала, что Филарет грозится отобрать Киево-Печерскую и Почаевскую лавры у УПЦ после создания поместной церкви.