Крымский шахматист Сергей Карякин вошел в состав сборной России и планирует выступить во Всемирной шахматной олимпиаде 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Российской шахматной федерации.

За команду также выступят бывший чемпион мира по шахматам Владимир Крамник, а также Дмитрий Яковенко, Никита Витюгов и Ян Непомнящий.

Сергей Карякин – воспитанник симферопольской шахматной школы. В 2004 году стал победителем шахматной олимпиады в составе сборной Украины.

В 2010 и 2012 годах играл в составе сборной России, получив "серебро", а в 2016 году – "бронзу".

Всемирная шахматная олимпиада пройдет с 23 сентября по 6 октября в грузинском Батуми. Она пройдет в 43-й раз в своей истории.

Фото: Chess-News

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