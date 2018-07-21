США приобрели в 2017 году 15040 автоматов и пистолетов-пулеметов, а также 790 переносных противотанковых ружей и гранатометов украинского производства.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Госслужбы экспортного контроля Украины.

Всего же за минувший год страна экспортировала 16 единиц бронетехники (танков "Оплот", покупателем которых стал Таиланд), порядка 17,9 тысяч единиц стрелкового вооружения.

Наряду с США и Таиландом, украинское оружие также покупали Узбекистан, Иордания, Турция и Монголия.

Узбекистан закупил 2 тысячи автоматов и пистолетов-пулеметов.

Иордании было поставлено 22 переносных противотанковых винтовок и гранатометов, 2 ручных подствольных и станковых гранатометов и револьвер; Монголия приобрела 10 винтовок (карабинов); Турция - 3 пусковых механизма ПЗРК.

Как сообщала "Страна", в Харькове накрыли банду торговцев оружием, украденным в Донбассе.

Также стало известно, что оружие из Донбасса нелегально растекается по всему миру.

Ранее военный прокурор объявил, сколько стволов потеряла украинская армия за четыре года.