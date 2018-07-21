В субботу, 21 июля, в Черном море завершились украинско-американские военно-морские учения Sea Breeze 2018. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Украины.

"Всего в ходе обучения корабельные экипажи прошли в море около 2,5 тысяч миль, авиаторы совершили более 200 полетов с общим налетом около 105 часов, морские пехотинцы выполнили более 400 прыжков с парашютом, половина из которых - ночью, а 60 - на воду, дайверы провели под водой более 70 часов", - говорится в сообщении.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко отметил, что все участники справились с задачами и достигли поставленных целей.

Sea Breeze проводятся на Украине с 1997 года согласно "Меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений" между Украиной и США. Соорганизаторами учений выступают Украина и США. В 2017 году в маневрах приняли участие более 30 кораблей, катеров и судов обеспечения, более 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав из 16 стран, включая Украину, общей численностью более 3 тысяч человек.

Напомним, учения проходили в Одесской, Николаевской областях и северо-западной части Черного моря.

Как сообщала "Страна", в плане учений НАТО Sea Breeze 2018 в Черном море были задействованы самолеты, вертолеты и подводная лодка.