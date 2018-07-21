Замглавы Пентагона Джон Руд назвал решение президента США Дональда Трампа пригласить российского лидера Владимира Путина в Вашингтон "нормальным и практичным шагом".

Такое мнение он высказал телекомпании CNN.

"Я считаю, что обмен мнениями и откровенные дискуссии между нашими лидерами нужны. Считаю, что это приглашение нанести визит вполне нормально и практично", - отметил заместитель минобороны США в ходе форума по вопросам безопасности в Аспене (штат Колорадо).

Руд напомнил, что Россия является важным игроком на мировой политической сцене, а прежние главы Белого дома поступательно поддерживали связи на высшем уровне с Москвой.

"Президент Путин и раньше посещал Белый дом, он посещал США. Когда я работал в Белом доме при [Джордже Буше-младшем, Путин приезжал домой к президенту Бушу в Кроуфорд, штат Техас. Он также приезжал к нему на рыбалку в Кенненбанкпорт, штат Мэн", - пояснил замглавы Пентагона.

Как сообщала "Страна", госсекретарь США Майкл Помпео надеется, что новая встреча Трампа и Путина состоится осенью.

Напомним, Трамп считает, что после 4 часов с Путиным в Хельсинки мир изменился. Также стало известно, что Путин предложил Трампу в Хельсинки.