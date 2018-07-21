Пентагон планирует выделить Украине $200 млн на проведение подготовки военнослужащих и закупку военной техники в рамках сотрудничества в области безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны США.

"Средства в размере $200 млн предназначены на проведение и закупку военной техники, а также дополнительную подготовку украинских военнослужащих, а также предоставление консультативных услуг для укрепления обороноспособности сил Украины", - отмечается в документе.

В оборонном ведомстве также отметили, что с 2014 года Вашингтон оказал Киеву помощь в сфере безопасности на сумму более чем $1 млрд.

В пресс-службе пояснили, что выделенные средства пойдут на приобретение военной техники и оборудования, предназначенного для "проведения текущих программ боевой подготовки и оперативных потребностей, включая "возможности для повышения качества системы командования и управления войсками на Украине, систем ситуационной оценки обстановки, защищенной связи, мобильности военнослужащих", а также приборы ночного видения, улучшение уровня оказания военно-медицинской помощи. В заявлении подчеркивается, что сроки поставок и размещения техники и оборудования будут "определены позднее".

Как отметили в оборонном ведомстве США, "сотрудничество в области безопасности основывается на недавно принятом Украиной законе о национальной безопасности". Пентагон вслед за Госдепартаментом поддержал данную инициативу.

Как сообщала "Страна", в США предлагали увеличить военную помощь Украине на $70 млн через Госдеп и Пентагон.

Ранее Трамп заявил, что страны НАТО беспрецедентно увеличат свои расходы на оборону.