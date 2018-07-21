Сегодня, 21 июля, в Москве на стадионе "Олимпийском" пройдет бой украинского боксера Александра Усика с россиянином Муратом Гассиевым.

Поединок боксеров, которые не знали поражений на профессиональном ринге, пройдет за титул абсолютного чемпиона мира и трофей Мохаммеда Али. "Страна" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, а по телевизору посмотреть можно в эфире телеканала "Интер".

На кону боя Гассиев – Усик стоят пояса WBC, WBA, WBO и IBF – все главные в профессиональном боксе.

Финал планировался в мае в городе Джидда в Саудовской Аравии, но украинец получил травму во время подготовки. После небольшого скандала бой перенесли в Москву.

За час до программы "Великий бокс" и онлайн-трансляции поединка на телеканале "Интер", в 20:30 покажут документальный фильм про Александра Усика.

Вечер бокса в самом же "Олимпийском" начнется в 21:00.

Усик и Гассиев выйдут на ринг ориентировочно в 23:00.

За сутки до боя Мурат Гассиев стал фаворитом предстоящего поединка по мнению букмекеров.

Как сообщала "Страна", Гассиев прилетел в Москву и готов драться с Усиком прямо в аэропорту.