В субботу, 21 июля, в Одессе футбольные болельщики подрались у дельфинария "Немо", 7 человек были доставлены в отдел полиции. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в Одесской области в Facebook.

Конфликт произошел у дельфинария "Немо" в Приморской районе Одессы. Какие команды поддерживают участники конфликта не сообщается, но известно, что сегодня здесь Шахтер и Динамо выйдет на поле в матче Суперкубка Украины, которым традиционно стартует украинский футбольный сезон

В полицию поступило сообщение о том, что группа футбольных болельщиков конфликтует недалеко от пляжа Ланжерон.

Установлено, что конфликт возник между нетрезвым фанатом одной из команд и группой болельщиков команды-соперника. В ходе драки мужчина нанес несколько ударов двум своим оппонентам.

Сейчас по данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, составлены административные протоколы по ст.173 КУоАП относительно шести участников события.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

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