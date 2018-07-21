В Украине в течение первого полугодия полицейские выявили 186 случаев, связанных с торговлей людьми. Это на 29% больше в сравнении с прошлым годом (144 случаев за аналогичный период 2017 года), сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"В течение первого полугодия 2018 года полицейские выявили 186 преступлений в сфере торговли людьми", - отметил начальник департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Артема Крищенко.

В полиции также сообщили об увеличении количества выявленных уголовных преступлений, связанных с сутенерством. Зафиксировано 365 случаев, что на 75% больше, чем в 2017 году. Полицейскими установлено 116 лиц, совершивших эти преступления.

"Больше всего преступлений, связанных с сутенерством и сводничеством, обнаружено в Киеве, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях. В частности, в Одессе полицейские разоблачили иностранца - организатора международного канала торговли людьми. Правоохранители задержали злоумышленника в киевском аэропорту при попытке переправить украинок в Испанию с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации", - сообщил Крищенко.

По его данным, за полгода оперативники разоблачили и задержали членов 14 организованных преступных групп, в целом полицейскими были установлены 63 участника ОПГ. По результатам досудебного расследования, установлено 156 лиц, которым предоставлен статус пострадавших в уголовных процессах. Среди них - 91 женщина, 49 мужчин, девять несовершеннолетних и семь малолетних детей.

По мнению экспертов, проблема торговли людьми связана с тяжелой социально-экономической обстановкой в стране. По оценкам МВД, за последние 10 лет из Украины было вывезено около 400 тысяч людей.

Как сообщала "Страна", в Украине двойной рост торговли людьми. За год зафиксировали 346 преступлений.

Напомним также, что послом доброй воли ООН против торговли людьми год назад стала известная украинская певица Джамала.