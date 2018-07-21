В Китае к 2050 году количество людей пожилого возраста достигнет отметки в 487 млн, что составляет 34,9% от общей численности населения. Об этом сообщает Xinhua.

Как отметил представитель Национальной комиссии по здравоохранению Китая Ван Цзяньцзюня, количество людей в возрасте 60 лет и старше в Китае достигнет 300 млн к 2025 году и 400 млн к 2033 году.

"Деньги, потраченные на пожилых людей, например, на уход и медицинские услуги, к 2050 году составят 26,24% ВВП Китая, по сравнению с 7,33% в 2015 году", - сказал он.

Также сообщается, что к концу 2017 года в Китае количество людей пожилого возраста (60 лет и старше - ред.) составляло 241 млн чел., или 17,3% от общей численности населения страны.

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