Руководитель кинологической службы Украины Светлана Коломиец сообщила о результатах работы служебных собак в раскрытии тяжких преступлений на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

За полгода кинологи выезжали на места происшествий более 12 700 раз. Среди них более тысячи - выездов по сигналам о минировании объектов.

"Эффективное применение розыскных собак сразу после совершения правонарушений способствовало раскрытию 6 тысяч уголовных правонарушений. Также выявлено более 440 взрывных устройств, 34,5 кг взрывчатого вещества, более 100 единиц огнестрельного оружия и 27 800 патронов", - сообщила Светлана Коломиец.

Она добавила, что кинологи приняли участие в проведении более 900 специальных операций по противодействию незаконному обороту наркотиков. В результате всего было выявлено 57,6 кг наркотических веществ.

По словам начальника кинологической службы, полицейские-кинологи вместе со служебными собаками более тысячи раз выходили на маршруты патрулирования для обеспечения общественного порядка и безопасности.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", лабрадор Брайт за час отыскал осужденного, сбежавшего из колонии под Кировоградом.

Напомним также, что украинского дипломата-контрабандиста разоблачил служебный пес.

Также "Страна" писала, что пограничники определились, как и каких собак будут готовить к службе.