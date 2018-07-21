Украина импортировала легковых автомобилей на сумму свыше $985 миллионов только за первое полугодие 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Японии - на $171,5 млн. Далее идет Германия. В течение отчетного периода Украина импортировала из Германии легковых автомобилей на более чем $163,4 млн. Замыкают тройку лидеров США. За 6 месяцев этого года американцы поставили на украинский рынок легковых автомобилей на $138,6 млн.

Наряду с этим, в I полугодии Украина экспортировала легковых автомобилей на $3,9 млн. Украинские автомобили больше всего покупала Канада, США и Турция.

Как сообщала "Страна", в 2016 году более половины украинского экспорта ушло за границу морем.

Также "Страна" писала, что Германия стала крупнейшим потребителем украинского меда.

Вместе с тем негативное сальдо внешней торговли Украины продолжает расти.