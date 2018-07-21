В субботу, 21 июля, президент США Дональд Трамп назвал "немыслимым" тот факт, что его экс-адвокат Майкл Коэн вел запись разговора с президентом, добавив, что не делал ничего плохого.

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Немыслимо, что власти врываются в кабинет адвоката (рано с утра), почти неслыханно. Еще более немыслимо то, что адвокат записывает слова клиента, вообще неслыханно и, возможно, незаконно. Хорошая новость в том, что ваш любимый президент не делал ничего плохого", - написал Трамп в Twitter.

Фото: realDonaldTrump

Ранее газета New York Times сообщала, что Майкл Коэн вел аудиозапись разговора с Трампом в 2016 году, когда тот был кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

В этом разговоре, по данным газеты, обсуждался вопрос выплат бывшей модели Playboy Карен Макдугал за молчание. Макдугал заявляла, что у нее были отношения с Трампом в 2006 году, после того как он женился на Мелании Трамп.

Адвокат Трампа Руди Джулиани после публикации подтвердил, что запись разговора действительно существует, но отметил, что Макдугал деньги не выплачивались.

В апреле сотрудники ФБР обыскали офис Майкла Коэна в Рокфеллеровском центре на Манхэттене, а также его апартаменты и номер в отеле, который он занимал, и изъяли документы о клиентах юриста и его личных финансах, а также записи.

Как сообщала "Страна", адвокат Трампа прокомментировал скандал с проплаченной встречей Порошенко.

Также "Страна" писала, что по данным ВВС, Порошенко заплатил 400 тысяч долларов за короткую встречу с Трампом.