Британские следователи ищут следы "Новичка" в общественных туалетах парка в Солсбери, специалисты исследуют территорию в костюмах химзащиты. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Специалисты работают в парке "Сады королевы Елизаветы", они начали работать еще в пятницу, в субботу поиски продолжаются.

Эксперты работают в защитных костюмах и противогазах.

Территория возле туалетов оцеплена, работа специалистов, по данным телеканала, может продлиться весь день.

Журналист телеканала Лиза Доун отмечает, что парк, предположительно, был одним из мест, которое посещали Чарли Роули и Дон Стерджес, пострадавшие, по мнению британского следствия, от отравления "Новичком".

Напомним, 30 июня в городе Эймсбери Роули и Стерджесс были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Затем женщина скончалась.

Как сообщала "Страна", мужчину в минувшую пятницу выписали из больницы.

Позднее британская полиция сообщила, что пара получила отравление якобы в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, в марте в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за случай со Скрипалями британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.