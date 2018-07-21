В Украине с начала года в дорожно транспортных происшествиях погибли 1 тысяча 237 человек, за прошлый месяц 223 человека и сразу 26 человек только за минувшие сутки, а потом полиция начинает проверку пассажирского транспорта.

Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич, информирует официальный сайт НПУ.

Статистика смертей на дорогах Украины действительно удручающая - только вчера в результате различных дорожно-транспортных происшествий погибли сразу 26 человек.

Всего с начала 2018 года в ДТП погибли почти 1,3 тысячи украинцев. Только в июне в на дорогах страны смерть настигла 223 человека и сразу 2,5 тысяч человек получили травмы различной степени тяжести.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине срочно возвращают тотальный контроль перевозчиков и скоростного режима, а также что в Украине отправят на металлолом все пассажирские маршрутки, переделанные из грузовых.