Украинские пограничники Чопского отряда вместе со словацкими пограничниками задержали на Закарпатье группу нелегалов, вероятно, из Вьетнама. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Пограничный наряд отдела "Гута" заметил признаки нахождения людей вблизи госграницы – дорожка следов указывала на то, что недавно здесь прошла группа лиц.

Украинские пограничники начали поисковые действия и сообщили представителям пограничной полиции Словакии. Вскоре совместный наряд задержал четверых азиатов, которые направлялись в сторону Словакии и попытались пересечь границу. Еще восьмерых нелегалов словацкие правоохранители остановили неподалеку первой группы иностранцев.

У задержанных не было никаких документов, они представились гражданами Вьетнама, отметили в погранведомстве.

В настоящее время продолжаются процессуальные мероприятия, устанавливаются личности задержанных, в действиях которых предусматривается ответственность по ч.2 ст.204-1 Кодекса Украины об админнарушениях (незаконное Пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). Устанавливаются также лица, которые могли помогать иностранцам в их незаконном путешествии.

Фото: dpsu.gov.ua

Как сообщала "Страна", с начала года в Украине выявили около 4 тысяч нелегальных мигрантов.

Также "Страна" писала, что миграционная служба объявила миллионный тендер по выдворению 116 нелегалов из Украины.

Ранее мы писали, что СБУ заявила о раскрытии группы, которая обеспечила документами более 500 нелегалов.