В ближайшие несколько дней погода в Украине существенно не изменится. Будет относительно теплая и влажная воздушная погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в северных областях местами небольшой кратковременный дождь, днем в Украине, кроме южной части, кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до +22°; днем +23...+28°, в южных областях до +31°.

В Киеве ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Температура ночью +16...+18°, днем около +25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 июля самая высокая температура днем была +34,9 в 1936 году, а самая низкая ночью +8,3 в 1909 году.

Погода 22 июля Фото: meteo.gov.ua

В понедельник, 23 июля, в южной части Украины преимущественно без осадков, на остальной территории кратковременные дожди, грозы.

Ветер западный и северо-западный, 3-8 м / с.

Температура ночью +14...+19°, на побережье морей до +22°; днем +23...+28° (в западных областях местами 20-22°), в южной части +29...+32°.

В Киеве в понедельник пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +16...+18°, днем +25-...+27°.

21 июля в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была +22...+26°, в Днепре, возле Киева, +24°.

Погода 23 июля Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", на Украину надвигается грозовая буря, ожидается шквальный ветер.

Ранее "Страна" писала, в каких регионах Украины обещают грозы и жару в начале недели. Карта погоды.