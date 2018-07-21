На автодорогах Украины будут усилены патрульные группы с целью снижения аварийности и для большей безопасности дорожного движения.

Как сообщает департамент коммуникации МВД Украины, на селекторном совещании в субботу первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой поручил Национальной полиции до 23 июля утвердить и ввести в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения и снижения аварийности.

"До 23 июля все руководители территориальных органов должны направить утвержденные планы выполнения мероприятий. В этом плане должны быть четкие и детальные меры, конкретные исполнители и сроки. В течение суток силы патрульной полиции и группы реагирования должны взять под контроль основные автомобильные дороги государственного и международного значения, места концентрации дорожно-транспортных происшествий и места с напряженным движением. Это касается, в первую очередь, трасс в направлении южных регионов и стран ЕС", - дал поручение Яровой.

По его словам, все патрульные наряды будут усилены военными и автотехникой Нацгвардии.

"Руководство полиции должно взять начальников территориальных органов технической безопасности "за кадык" и лично докладывать мне ежедневно. 24 августа проведем повторное совещание по этому вопросу", - сказал первый замглавы МВД.

Он напомнил, что с 17 апреля в Украине идет отработка по линии "Перевозчик". За это время правоохранители осмотрели более 185 тыс. автобусов, в том числе 7625 - для организованной транспортировки групп детей. Обнаружено около 3 тыс. технически неисправных автобусов. Зафиксированы более 26 тыс. нарушений правил перевозки пассажиров и дорожного движения, допущенных водителями автобусов.

В свою очередь, замглавы Нацполиции – руководитель патрульной полиции Александр Фацевич озвучил свои предложения для усиления безопасности дорожного движения и предупреждения травмирования и гибели людей.

"У нас достаточно сил и средств. В среднем за сутки в патрулировании задействованы 1,5 тыс. патрульных и групп реагирования ГУНП. С 21 июля совместно с территориальными подразделениями Укртрансбезопасности мы организуем проведение совместной проверки соблюдения правил и условий перевозки граждан. Особое внимание - автовокзалам, местам стоянки и отстоя транспорта. Мы также активизируем работу по выявлению нелегальных пассажироперевозчиков и начнем ликвидацию мест несанкционированных автостанций", - рассказал он.

По его словам, отдельно правоохранители будут осуществлять анализ аварийности по месту и времени совершения ДТП.

"На основании этой аналитики будет разрабатываться почасовой график привлечения нарядов патрульной полиции и групп реагирования к безопасности дорожного движения на аварийно опасных участках дороги. Во время патрулирования дорог особое внимание будет уделено грузовым автомобилям, припаркованным с нарушением правил дорожного движения. В случае обнаружения - неотложная эвакуация", - проинформировал Фацевич.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине срочно возвращают тотальный контроль перевозчиков и скоростного режима, а также что в Украине отправят на металлолом все пассажирские маршрутки, переделанные из грузовых.