Сегодня 21 июля в Чернигове сильный дождь затопил канализационную насосную станцию на перекрестке улицы Кольцевой и проспекта Мира. Водоснабжение затопленных районов частично ограничат, так как "отводить канализацию сейчас некуда и первые этажи и частные дома могут быть подтоплены канализацией".

Об этом сообщает пресс-служба "Черниговводоканала".

Согласно информации КП, на станции полностью затоплен машинный зал, люди оттуда эвакуированы, будет проводиться отключение электроэнергии и канализации из района областной психоневрологической больницы, областного противотуберкулезного диспансера, завода автозапчастей.

На месте техника водоканала откачивает воду, однако с имеющимся объемом воды "пока невозможно справиться".





В Чернигове подтоплено 13 частных домовладений, об этом сообщает сайт ГосЧС.

Кроме того, подтоплены два отдельных помещения, в частности Черниговского территориального центра социального обслуживания и ПАТ "Будиндустрия", а также три подвальных помещения многоквартирных жилых домов.

Подразделение аварийно-спасательного отряда спецназначения осуществляет меры по ликвидации угрозы перелива воды с обводного канала полигона по обезвреживанию твердых бытовых отходов КП "КТП-2528" Черниговского горсовета.

В целом для проведения неотложных работ от Управления ГСЧС Украины в Черниговской области привлечены 7 единиц техники, 4 мотопомпы и 24 человека личного состава. Работы продолжаются.

Как сообщала "Страна", это не первый случай подтопления домов в Черниговской области. Так, в апреле люди покинули затопленные в результате паводка дома.

Напомним также, что в июне Чернигове дождем затопило канализацию, улицы ушли под воду. Фото и видео.