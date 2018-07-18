Украинский боксер Александр Усик перед боем с россиянином Муратом Гассиевым обратился к поклонникам из Украины. Видеообращение в Instagram опубликовал глава промоутерской компании K2 Promоtion Александр Красюк.

Украинец попросил своих поклонников не унижать и не оскорблять его соперника накануне поединка.

"Дорогие друзья. Хочу всех поприветствовать и сказать, что мы с командой в Москве. Мы отлично разместились. В субботу нас ждет грандиозное событие - финал Боксерской суперсерии. Если сказать прямо - финал Лиги чемпионов, но только по боксу. Всех болельщиков, которые болеют за меня, хочу попросить быть максимально скромными в высказываниях. Имейте уважение к противнику, потому что не уважаете противника - не уважаете меня", - сказано в обращении.

Бой Усик - Гассиев состоится 21 июля в Москве. Во сколько начало и где смотреть лучший бокс этого лета, можете посмотреть на нашем сайте.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео, как Усик и Гассиев померялись взглядами перед решающим боем.

Также в Москве пригрозили Усику судом, если тот не явится на бой с Гассиевым.