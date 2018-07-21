В субботу, 21 июля, на Киев обрушился проливной дождь с грозами. В результате обильных осадков улицы столицы ушли под воду. Об этом сообщают пользователи сети в Facebook.

Так, в Оболонском районе затопило улицы Полярную, Богатырскую. Судя по опубликованным видео, авто преодолевают серьезные водные преграды.

Отметим, что воды на дорогах стало так много, что горожане вышли на рыбалку. Артур Широкий в сети опубликовал видео, на котором показаны "дождевые рыбаки".

"Да, погодка смотрю, классная. Особенно для хорошей рыбалки. А сеть нужно было ставить по-любому", - прокомментировал мужчина видео с "рыбаками" на Оболони.

Ранее "Страна" сообщала, что В Чернигое дождем затопило канализацию, улицы ушли под воду.

Отметим, что сегодня Украину зальют дожди, но местами будет очень жарко.