В ночь на 21 июля в Ровно произошло крупное ДТП, где погиб украинский военный. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Сообщается а улице Макарова случилось ДТП с участием машины с двумя военнослужащими и припаркованного грузовика "DAF" с прицепом.

"47-летний житель с. Бронники Ровенского района, управляя автомобилем Volkswagen Т4 по неизвестным причинам въехал в грузовой автомобиль "DAF" с прицепом, который был припаркован по правому краю проезжей части. В результате столкновения водитель от полученных травм погиб на месте аварии", - сказано в сообщении.

Пассажир 35-летний житель Ровно - с травмами госпитализирован в военный госпиталь. Отмечается, что оба военных находились вне службы. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по ч.2 ст.286 УК.

Фото: rv.npu.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Ровно пьяный иностранец избил женщину с младенцем на рукахю

Также посреди белого дня в Ровно застрелили бизнесмена на стоянке авто по улице Небесной сотни.