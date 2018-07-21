В Казахстане похоронили всемирно известного фигуриста Дениса Тена. Об этом сообщает NUR.kz.

25-летнего спортсмена похоронили в Алмате. Простится с призером Олимпиады в Сочи-2014, пришли тысячи людей. Гражданская панихида прошла около городского Ледового дворца. Похоронили Тена на кладбище в поселке Дружба. На месте дежурили полиция, служба безопасности и медики.

Отметим, что мать погибшего неоднозначно отреагировала на присутствие СМИ. "Уберите камеры! Шоу вам тут что ли? Совсем совести нет", - не сдерживая слез, кричала женщина.

Фото: nur.kz

Напомним, 19 июля автоворы зарезали Дениса Тена, которые снимали зеркала с его машины. Парня в состоянии клинической смерти доставили в больницу, где врачи более двух часов боролись за его жизнь. Но, потеряв к этому моменту три литра крови, молодой спортсмен скончался.

Позже полиция задержала подозреваемых в убийстве фигуриста. Ими оказались уроженцами Кызылординской и Жамбылской областей.