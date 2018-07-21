В субботу, 21 июля, в Чернигове из-за сильного дождя затопило канализационную насосную станцию. В результате улицы города оказались под водой, сообщает КП "Черниговводоканал".

"В настоящее время затоплена КНС, полностью затоплен машинный зал, люди со станции эвакуированы, будет проводиться отключение электроэнергии и канализации в районе областной психоневрологической больницы, областного противотуберкулезного диспансера, завода автозапчастей и всего район ЗАЗа", - сказано в сообщении.

Коммунальщики предупредили, что возможно ограничение подачи воды в затопленные районы. На месте ЧП работают сотрудники "Черниговоблэнерго", которые отключат КНС от энергоснабжения.

Кроме того в результате осадков в Чернигове подтопило улицы, а в многоэтажке на проспекте Мира, 247а подтоплен подвал. На месте присутствуют спасатели, которые откачивают воду из подвального помещения.

Фото: facebook.com

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