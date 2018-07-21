В России в перечень стратегически важных ресурсов и товаров включили медведей и кабаргов. Об этом сказано в законопроекте, внесенным ФСБ.

Данные меры приняты для того, чтобы ужесточить ответственность за контрабанду бурых и гималайских медведей.

За контрабанду медведей предлагается установить ответственность, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, если преступление совершил один человек, и до 12 лет, если действовала организованная группа.

В пояснительной записке к документу сказано, что эти животные востребованы на черном рынке.

Международный союз охраны природы считает бурого медведя видом, возможность вымирания которого вызывает наименьшие опасения, а у гималайского медведя вообще нет охранного статуса. Кабарга относится к уязвимым видам, которые рискуют в скором времени стать вымирающими.

Ранее "Страна" сообщала, что контрабандисты маскируются под лосей, чтобы тайно пересекать границу Украины.

Также за контрабанду в особо крупных размерах в Украине собрались давать срок до 15 лет.