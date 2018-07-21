ОАО "Укртелеком" запускает пилотный проект по замене проводной телефонной связи на мобильную. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Данное разрешение выдала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

"Решение будет реализовано с помощью оператора "ТриМоб". У абонентов сохраняется их номер телефона, доступ к экстренным службам, порядок набора других номеров, им доступны на выбор ряд тарифных планов на фиксированную телефонию. Единственное, что меняется - это телефонный аппарат. Телефон нового образца можно приобрести или взять в аренду за 1 грн/мес. Такое предложение доступно как физическим, так и юридическим лицам", - сказано в сообщении. Пилотный проект запустят в август и продлится три месяца.

"В случае положительных результатов оператор сможет реализовывать конвергентные решения и в других регионах, жителей которых необходимо обеспечить общедоступных телекомуслуг", - отметили в "Укртелеком".

Ранее "Страна" сообщала, что "Укртелеком" с 1 сентября закрывает услугу звонков через коммутаторы.

Также Укртелеком поднял тарифы на связь с 1 июня.