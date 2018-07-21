Стало известно о состоянии здоровья детей, которые отравились в лагере "Орленок"на Донбассе. Об этом в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Она отметила, что дизентерия подтверждена у 56 детей и 4 взрослых.

"Это последняя информация на данный момент о массовом отравлении в лагере "Орленок". Сейчас в больнице города Славянска в 22 человек подтвержден диагноз, в стационаре находятся 16 дитей. Лиманы - у 5-х подтвержден диагноз, в стационаре сейчас 7 детей. Краматорск - у 22-х подтвержден диагноз, в стационаре находится 1 ребенок и 1 взрослый. Мирноград - подтвержденный диагноз у 6, в стационаре находятся - 3 человека. Костянтинивка - подтвержден диагноз у одного, в стационаре также находится один человек. Дружковка - подтвержден диагноз у 4-х, в стационаре находятся 7 человек", - сказано в сообщении.

Денисова добавила, что сейчас состояние больных ближе к удовлетворительному. 30 детей уже готовят к выписке.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Ранее "Страна" сообщала, что у заболевших в лагере "Орленок" на Донбассе обнаружили острую дизентерию Зонне.

Также появились первые подробности массового отравления в детском лагере.