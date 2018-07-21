В Молдове определили сразу 56 наемников, которые воевали на Донбассе
Спецслужбы Молдовы определили 56 наемников, которые воевали на стороне боевиков "ЛДНР". Об этом сообщает издание Ziarul de Gardă.
"Из лиц, выявленных до сих пор Службой информации и безопасности, в сотрудничестве с другими учреждениями и партнерами из-за рубежа, 18 человек были задержаны, и около 15 человек уже были осуждены. По неофициальным данным, два гражданина Молдовы были осуждены в Украине", – рассказала пресс-секретарь СИБ Даниэлла Мынзат.
Отмечается, что половина наемников, которые воюют на стороне сепаратистов, родились в Приднестровье. Спецслужбы подчеркивают, что люди решают воевать в Донбассе по финансовым соображениям. По данным издания, 70% молдавских наемников, воюющих в Донбассе, происходят из социально уязвимых семей и не трудоустроены.
Ранее "Страна" сообщала, что Матиос направил в Международный уголовный суд список наемников, воевавших на Донбассе.
Также в Венгрии дали 2 года условно наемнику, воевавшему за сепаратистов на Донбассе.