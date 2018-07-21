Спецслужбы Молдовы определили 56 наемников, которые воевали на стороне боевиков "ЛДНР". Об этом сообщает издание Ziarul de Gardă.

"Из лиц, выявленных до сих пор Службой информации и безопасности, в сотрудничестве с другими учреждениями и партнерами из-за рубежа, 18 человек были задержаны, и около 15 человек уже были осуждены. По неофициальным данным, два гражданина Молдовы были осуждены в Украине", – рассказала пресс-секретарь СИБ Даниэлла Мынзат.

Отмечается, что половина наемников, которые воюют на стороне сепаратистов, родились в Приднестровье. Спецслужбы подчеркивают, что люди решают воевать в Донбассе по финансовым соображениям. По данным издания, 70% молдавских наемников, воюющих в Донбассе, происходят из социально уязвимых семей и не трудоустроены.

Ранее "Страна" сообщала, что Матиос направил в Международный уголовный суд список наемников, воевавших на Донбассе.

Также в Венгрии дали 2 года условно наемнику, воевавшему за сепаратистов на Донбассе.