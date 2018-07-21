Горящие машины, смятые в гармошку маршрутки, десятки мертвых тел. На Украину вчера обрушился вал ужасных ДТП, от которых не спасают ни новая, отреформированная полиция, ни местами отремонтированные дороги.

Только за вчерашний день в крупных авариях погибл 21 человек. Это больше, чем на Донбассе за месяц военных действий. В двух из трех ЧП участвовали бусы, заполненные пассажирами с одной стороны и фуры - с другой.

Пока полиция дежурно оформляет эти происшествия, соцсети пытаются понять, с чем связана столь аховая ситуация с безопасностью на дорогах - особенно в сфере пассажирских и грузовых перевозок. А власти уже решили вернуть на дороги традиции "папередников", тем самым расписавшись в полном крахе своих реформ.

"Страна" вспомнила все трагические инциденты последних суток и собрала реакцию на них.

Трагедия у Кривого Озера

Вчерашний день начался с гибели пяти белорусов в Николаевской области.

В пятницу, 20 июля, около 5:00 на трассе "Киев-Одесса" неподалеку от поселка Кривое Озеро произошло ДТП. Погибли пятеро человек, еще 12 госпитализированы. Все погибшие оказались гражданами Беларуси.

Рейсовый микроавтобус Volkswagen, следовавший по маршруту "Одесса-Гомель" с белорусской регистрацией столкнулся с грузовиком, который стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности.

Как рассказал позже полиции задержанный водитель фуры, он не выставил на дорогу знаки, предупреждающие о ДТП. Возможно, именно поэтому водитель микроавтобуса неверно оценил обстановку и на полном ходу влетел в грузовик.

"Мужчина дает объяснения по поводу того, почему он совершил остановку на проезжей части и почему не принял все необходимые меры безопасности во время аварийной остановки, как того требуют Правила дорожного движения", - рассказывают правоохранители.

В итоге водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

В посольстве и консульствах Беларуси открыли горячие линии - для того, чтобы родственники погибших и пострадавших могли узнать информацию о них.

Жуткая авария под Житомиром

Еще более ужасное ДТП случилось 20 июля под Житомиром. Маршрутка, следущая из Киева в Ровно, на полном ходу врезалась в зад фуры.

Авария произошла на скоростной Житомирской трассе. Это стало причиной десятка смертей пассажиров буса. Еще пятнадцать человек - среди них двое детей - оказались в больнице (дети 4 и 13 лет - в реанимации).

"Страна" собрала все подробности этой аварии. В ней погибли несколько граждан России.

Это ДТП произошло на относительно безопасной и оборудованной дороге. Вероятная причина аварии - водитель маршрутки ехал с явным нарушением дистанции. Позже полиция сообщила, что водитель буса нарушил правила техники безопасности. Более того - у него вообще не было право на пассажирские перевозки.

На масштаб этого ЧП отреагировал даже Порошенко.

Президент Петр Порошенко отреагировал на ЧП:

"Искренние соболезнования семьям погибших в ужасной аварии, которая произошла на Житомирщине и унесла жизни 10 человек.

Поручил руководству области предоставить всю необходимую помощь пострадавшим, которые находятся в больнице", - написал президент в Facebook.

Впрочем, на момент этой записи, вся помощь пострадавшим уже оказывалась и без напоминания президента.

Журналист Влад Антонов фиксирует, что это уже второе ужасное ДТП за день:

"10 трупов. На трассе Киев-Чоп маршрутка Фольксваген на полном ходу зашламв фуру. Изуродованные тела в салоне и на дороге. Еще 10 человек в больнице, в основном с тяжелыми травмами...

на месте работают значительные силы полиции, спасатели ГСЧС и несколько бригад скорой. из маршрутки тела приходится извлекать спасателям.

отметим, это уже второе смертельное ДТП участием фуры и микроавтобусов за сегодня , в общем погибло 15 человек , это коллектив маленькой фирмы , небольшого предприятия , которое могло бы эффективно работать на благо страны.

а теперь работоспособных и репродуктивных людей просто похоронят... и это минус для страны. даже не считая моральное, психологические и семейные факторы.

остановить эту жесть может только эволюционный процесс ужесточение самоконтроля на дороге".

Трое погибли на Хмельниччине

На трассе Стрый - Знаменка в Хмельницкой области 20 июля столкнулись легковушка и грузовой автомобиль

В результате погибли 3 человека, в том числе один ребенок. Авария произошла после одиннадцати часов утра в районе села Прибугское.

"В результате ДТП погибли 3 человека (из них 1 ребенок 2004 года рождения), и травмированы 4 человека (из них 1 ребенок 2006)", - говорится в сообщении полиции.

Смертельный пожар на Столичном шоссе

Под занавес этой кровавой пятницы случилось огненное ДТП в Киеве. Возле Конча-Заспы в автомобиле сгорела семья из трех человек с маленьким ребенком.

Столкнулись Renault, Hyundai и Geely. Первое авто двигалось в сторону Киева, а навстречу ехал Geely. Из-за скользкой дороги машины столкнулись и Geely влетает в Hyundai, который двигался сзади.

Меньше всего пострадала машина Geely и водитель с пассажирами. Регистратор в автомобиле записал момент столкновения. Однако после этого Renault, который ездил на газу, сразу вспыхнул. Далее огонь перекинулся на Hyundai.

"В результате аварии погибло трое людей, еще двое - травмированы… Установлено, что водитель одного из автомобилей выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с другими машинами", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Известно также, что в салоне одной иномарки погибла семья: отец, мать и несовершеннолетний ребенок. Еще двое потерпевших в результате ДТП получили травмы средней степени тяжести, им предоставляется необходимая медицинская помощь", - проинформировали в полиции.

"Выводим на дороги военных". Реакция властей

На прошлое ДТП, потрясшее Украину (когда мажорка на "Лексусе" убила шесть человек), власти отреагировали снижением скорости движения в городах до 50 километров в час.

Это возымело прямо скажем нулевой эффект. Хотя бы потому, что скорость движения не изменилась от слова совсем. А возможности проконтролировать свое же ограничение у властей нет.

Кроме того, ситуация с дорожной инфраструктурой в стране аховая - и именно это, а не только скорость, становится причиной множества аварий. Так, в Киеве уже второй год огромные проблемы со светофорами, которые гаснут несколько раз в неделю, причем на самых загруженных дорогах центра столицы.

В том же Киеве хронически отсутствует разметка на важнейших транспортных артериях. Нарушение рядности - самая частая причина ДТП.

Если же судить по вышеописанным авариям, то к плохой инфраструктуре добавляются проблемы нулевого контроля за перевозчиками - что пассажирскими, что грузовыми.

Самое интересное, что решать все эти проблемы власть предлагает путем возвращения практик "папередников" - которые сами же они с удовольствием и отменяли.

Так, министр инфраструктуры Омелян заявил, что на дороги вернут контроль скорости с помощью радара - который вообще-то не имеет законных оснований для применения.

""Первый шаг, что мы делаем, с пятницы, с 27 июля, мы возвращаем скоростной контроль на наших дорогах. Он пока будет осуществляться в ручном режиме, как это было когда-то, обычные радары. Но они уже с понедельника будут установлены на автомобилях Нацполиции, а с пятницы после рассмотрения в четверг соответствующего постановления Кабинета министров они будут задействованы в полной правовой плоскости", - сказал он.

То есть министр признал, что радары будут неделю использоваться незаконно, что уже отметили в соцсетях:

"У кого есть контакт с этим министром. Поясните ему, что в Украине есть Закон "Про метрологію та метрологічну діяльність". В соответствии с требованиями подпункта пятого статьи 3 "контроль безпеки дорожнього руху та технічного стану транспортних засобів віднесено до сфери законодавчо регульованої метрологии".

Точно знаю - ни одного радара, предназначеного для работы в режиме патрулирования и соответствующего требованиям Закона, в Украине пока нет. Что собираются ставить на патрульные авто? Муляжи?", - интересуется эксперт по безопасности дорожного движения Владимир Караваев.

В остальном идеи Омеляна выглядят в Facebook не как запоздалая реакция на запущенную ситуацию - а как настоящая "перемога".

Он объявил, что начинается "тотальный" контроль за перевозчиками. Что мешало ввести его раньше - одному министру известно.

Наверное то же, что помешало министерству инфраструктуры за несколько лет навести порядок на авиационном рынке и не допустить массовых коллапсов в аэропортах в разгар туристического сезона.

МВД в свою очередь пообещало увеличить количество контрольных пунктов на дорогах.

"В течение суток силы патрульной полиции и группы реагирования должны взять под контроль основные автомобильные дороги государственного и международного значения, места концентрации дорожно-транспортных происшествий и места с напряженным движением. Это касается, в первую очередь, трасс в направлении Южных регионов и стран ЕС.

Все наряды мы усиливаем военными и автотехникой Нацгвардии", - сказал зам Авакова Сергей Яровой.

Выходит, что сначала новая власть оставила дороги вообще без контроля, убрав множество постов ГАИ. А теперь выводит на дороги... военных и Нацгвардию. И возвращает в обиход худшие практики прошлых лет.

"Восстановите старое ГАИ"

В соцсетях с возмущением комментируют вчерашний урожай смерти на украинских трассах.

Житомирский журналист Виктор Шуляр считает, что после того, что случилось, местное полицейское начальство должно потерять работу. И это как минимум.

"Только вчера под Житомиром на Глыбочице было жуткое ДТП с фурой, маршруткой и 10 трупами. Я написал о бесконтрольности на дорогах и преступном бездействии дорожной полиции. Мне многие фыркали в ответ.

Только что, та же трасса Киев-Чоп. Не доезжая Глубочицы, выезд с Максютова. На узком мосту сложилась пополам фура. Кабина висит над мостом. По всей дороге валяется дорожное ограждение. Полиции НЕТ!!!!! Гнать в шею начальника и все руководство. Час уже как произошла авария! А это - пригород Житомира.

ПС: И еще, Петр Алексеевич, это прекрасно, что вы выразили сочувствие перед выборами семьям погибших, дадите материальную помощь. Но возможно, мудрее и действеннее будет восстановить старое ГАИ, вернуть на службу профессионалов и в кратчайшие сроки уволить бездельников и безответственных тупиц, которых набрали на работу согласно контрактам. У них какой срок обучения? Месяц? Не смешите. Средняя школа милиции и сержантский состав готовились год- полтора.

И еще - решите что-то с начальником дорожной полиции Житомирской области. Трупов в регионе прибавляется с катастрофической скоростью. Более безответственного и равнодушного руководителя силовиками еще Житомирская область не видела. Его пребывание на посту не прибавляет перед выборами рейтингов ни вам, ни "очильныку" региона".

Журналист Вячеслав Чечило считает, что виной всему - не только трагическое совпадение, но и всеобщее разгильдяйство.

"Трасса Киев - Одесса, - рейсовый микроавтобус, погибли 5 человек. Трасса Киев-Чоп - маршрутка, погибли 10 пассажиров. 15 человек за сутки.

Причина – не только неудачное стечение обстоятельств. Но и убитые дороги, уставшие от работы сверх нормы водители, общее разгильдяйство и пофигизм.

Кого-то интересует как в реальности выглядит процесс развала государства? Примерно так".

О признаках развала государственности пишет и одессит Игорь Димитриев:

"Знаете, можно сколько угодно хихикать над недоумкам, разваливающими остатки государственности там, закрывать глаза над безнаказанностью отморозков. Но каждый день приносит новые смерти. Сегодняшние ДТП это следствие "реформирования" милиции и дорожного хозяйства. На подходе последствия "реформы" здравоохранения, ЖКХ, не дай бог энергетики, потом чуть позже образования. Это все приносит смерти. Каждая мразь заявляющая о реформах в украинском телевизоре, какой бы обаятельной улыбкой она не прикрывалась, каждый журналист, публицист, политолог, х...р его знает ещё кто, каждый из них виновен в смерти этих людей".

"Два убойных ДТП. Минимум 15 погибших за этот день. На магистральных дорогах. Которые кста за последние два года неплохо улучшились. И все равно люди гибнут. Тут уже на качество полотна не списать.

Но вот где жах - это дороги районного значения. Каждый год Украина в ДТП теряет от 3000-5000 тысяч человек убитыми, в среднем. Типа один райцентр просто вымирает. Это беда.

АПД: пишут погиб 21 человек", - пишет журналист Руслан Смещук.

Блогер Денис Лысак считает, что все меры по уменьшению аварийности, которые предлагает власть - это изображение бурной деятельности и освоение бюджетных средств. Это доказывает собранная им статистика:

"Немного порылся в официальной статистике за 2017 год и вот пару циферок:

- смертность на дорогах в Украине в два раза меньше чем в среднем по миру, в более чем полтора раза чем в РФ и немного меньше чем в США.

- пьяные у нас совершают не более 3,5% от общего числа аварий

- трезвые являются виновниками аварий со смертельным исходом в 96% случаев

- по причине превышения скорости совершается не более 3% дтп

- смертность по причине превышения скорости около 18% от общего количества смертей в дтп

- 93% всех дтп и 75% смертельных дтп совершаются трезвыми водителями не превышающими скорость.

- вероятность смертельного исхода при дтп совершенным трезвым водителем составляет 2,02%, при дтп совершенным пьяным водителем 1.98%, то есть равнозначна.

- если полностью уничтожить проблему пьяного вождения и превышения скорости, то количество дтп уменьшится всего на 6,5%.

Мне одному кажется что вам немного ссут в уши делая акцент сугубо на скорости и пьяных водителях? Ведь очевидно, что даже уменьшение дтп по причине этих факторов никак глобально не влияет на общую статистику.

Почему акцент именно на этом? Думаю вы умные и сами догадаетесь.

При этом все молчат, что даже учитывая почти полное отсутствие безопасных для передвижения дорог и с умом распланированного дорожного трафика у нас далеко не самые худшие места в мировом рейтинге рядом с Латвией, Хорватией, Турцией".