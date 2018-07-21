Полиция задержала водителя маршрутки, который причастен к жуткой аварии на Житомирской трассе. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской НПУ.

"Уже установлен ряд нарушений требований относительно технического состояния маршрутного автобуса, который осуществлял перевозку людей. Поэтому в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса задержан владелец транспортного средства, 41-летнего жителя Ровенской области", - сказано в сообщении.

В полиции начали расследование по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ст. 287 (Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации).

Также полиция изъяла оба авто, которые причастны к ДТП, назначена экспертиза.

Ранее "Страна" сообщала, что в ДТП на Житомирской трассе погибли россияне, дети находятся в реанимации.

Кроме того, на подъезде к Житомиру образовалась многокилометровая пробка после ДТП.