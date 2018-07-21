Киевская полиция поместила в больницу и готовит документы для африканца, который три недели прожил на столичных улицах. Об этом сообщают "Вести".

Установлено, что гражданин Кении Леонардо Цезарь приехал в Киев из из Санкт-Петербурга, чтобы устроиться работать преподавателем. В день приезда его обокрали прямо на вокзале – забрали деньги, документы и чемодан с вещами.

Издание пишет, что в консульстве Кении, гражданином которой он является, ему отказали в помощи, сославшись на занятость. В итоге, он вынужден был жить на Контрактовой площади в Киеве, спать прямо на газоне.

Сам пострадавший рассказывает, что он выпускник Стенфордского университета, и владеет пятью языками.

"В Стэнфорде я получил диплом о высшем педагогическом образовании в 2016 году. И сразу после этого начал преподавать в школах разных стран — в Италии, в Испании, в Белорусском Минске, а последнее место работы находилось в России, в Санкт-Петербурге. Таким образом, я совмещал странствования по миру и преподавание. Я приехал в Киев, чтобы здесь остаться преподавать детям. Поэтому хочу, чтобы мне просто помогли вернуться к своему любимому делу и устроили в школу или колледж", – рассказывает Цезарь.

В полиции о мужчине узнали из публикациях в СМИ. Правоохранители нашли африканца и предоставили ему помощь.

"Работники полиции пригласили его в Подольское управление полиции для того, чтобы с ним пообщаться. Как выяснилось, накануне у мужчины похитили документы и личные вещи, поэтому он находится в столице. Работники Подольского управления полиции оказали мужчине первую необходимую помощь. Также, приобрели ему средство связи. Кроме того, ему найдено временное место проживания в хостеле на территории района", – рассказал инспектор Подольского управления полиции Татьяна Иванюсь.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве африканцы на BMW без прав протаранили авто с беременной женщиной.

Также суд Испании оправдал африканца, который вез в чемодане сына в Евросоюз.