Стали известны подробности о жертвах жуткой аварии на трассе Киев - Чоп в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской НПУ.

В полиции сообщили, что в ДТП погибли двое граждан РФ, в том числе девочка, также пострадал 10-летний мальчик, тоже гражданин России.

Уже установлено, что среди погибших – девочка, 2010 г.р., и женщина, 1984 г.р. (обе – гражданки РФ), гражданин Грузии, 1962 г.р.

Кроме того в ДТП разбились: житель г. Ровно, 1978 г.р. (водитель маршрутного автобуса), житель с. Гульская Новоград-Волынского района Житомирской области, 2004 г.р., жительница Киева (уроженка Ровенской области), 1958 г.р., жительница г. Новая Каховка Херсонской области, 1944 г.р., жительница Киева, 1964 г.р., жительница Ровно, 1995 г.р.; житель Новоград-Волынского, 2002 г.р.

Пострадавшие в аварии дети, мальчик 10 лет, гражданин РФ, и девочка, 2007 г.р., жительница с. Гульская Новоград-Волынского района находятся реанимации в тяжелом состоянии.

На данный момент в больницах находятся: житель пгт Ружин, 1993 г.р., житель Новоград-Волынского, 1963 г.р., житель Коростеня, 1992 г.р., жительница с. Гульская, 1999 г.р., жительница с. Гульская, 1980 г.р., жительница Новоград-Волынского, 1975 г.р., житель Ровно, возраст устанавливается.

Ранее "Страна" сообщала, что обнародовано состояние здоровья пострадавших в ДТП на Житомирщине.

Также на подъезде к Житомиру образовалась многокилометровая пробка после ДТП.