Всемирная торговая организация встала на сторону России и удовлетворила иск РФ к Украине по поводу пошлин на нитрат аммония российского производства. Об этом говорится в решении на сайте ВТО.

"Арбитраж постановил, что украинские власти нарушили статью 2.2.1.1, отказывая России в признании цен на газ для российских производителей (нитрата аммония. - прим. ред.) и не предоставив адекватного объяснения этому решению", - цитирует агентство текст документа.

Также иск удовлетворил претензии России к украинской стороне в "непоследовательных" действиях, проявившихся во включении в основное разбирательство частную компанию "Еврохим", разница между внутренними и экспортными ценами которой была минимальной.

Арбитраж ВТО признал правоту России в том, что Украина нарушила правила ВТО, включив в первоначальное антидемпинговое расследование базирующуюся в Швейцарии частную компанию EuroChem, принадлежащую российскому бизнесмену Андрею Мельниченко.

Напомним, что ВТО признал нарушения, допущенные Украиной при проведении антидемпингового расследования в отношении аммиачной селитры российского происхождения.

Также США отменили антидемпинговые пошлины на удобрения из Украины.