В Днепре судья в алкогольном состоянии избила и выгнала из квартиры маленького мальчика. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел ночью на улице Планетной, где судье оставили на попечительство 6-летнего мальчка.

Как сообщили жильцы дома, около полуночи в подъезде начал истерично кричать ребенок и звать на помощь.

"Я выбежал, поднялся и увидел открытые двери квартиры, в которых стояла женщина. По звуку мне показалось, что она ударила ребенка, но я не мог разглядеть, потому что в подъезде было темно. Я точно увидел, что она его выпихнула ногой с квартиры. Я побежал домой, чтобы вызвать «скорую» и полицию. Ребенок потом спустился на этаж ниже и сидел у нас под дверью. Мы стали вместе с ним ждать приезда служб", — рассказал очевидец.

Прибывшие на место вызова копы нашли мальчика, одетого в одни шорты, без обуви и с ссадинами на теле. Полиция сразу же стала звонить в дверь, но им никто не открывал. После долгих звонков женщина открыла дверь.

"Она утверждала, что является судьей и мы попросили ее предъявить документы. Женщина действительно оказалась судьей Амур-Нижнеднепровского района. Она путалась в объяснениях и отрицала свою вину, говорила, что мальчик убежал сам. При этом, женщина не могла объяснить, откуда в ее квартире были детские вещи. Также гражданка была с явными признаками алкогольного опьянения", — сообщил инспектор патрульной полиции 1-го батальона Юрченко Павел.

Как объяснил сам мальчик полицейским, женщина сорвала у него с груди цепочку и выгнала. Около 2:00 на место приехали родители мальчика. Выяснилось, что вечером мать ребенка оставила сына у своей подруги и уехала домой. При этом, женщина также была с признаками алкогольного опьянения. Она оставила ребенка у приятельницы первый раз и ничего не знала о том, что ночью происходило с сыном.

На место приехала скорая помощь, поскольку на теле у ребенка были царапины и ссадины, но родители мальчика от его госпитализации отказались. На место вызвали ювенальную превенцию и следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств.

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