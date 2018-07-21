Спасатели предупредили, что в Украине до конца суток существенно ухудшится погода. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В Украине, кроме большинства южных и восточных областей, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с", – сказано в сообщении.

Также добавим, что в ближайшие часы Киев накроют грозовые дожди. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем ​​местами возможен кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем ​​25-27 тепла, ночью 16-18 с отметкой плюс.

Столичные власти дали горожанам несколько советов:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик показала, как атмосферные фронты несут дожди в Украину.



Также по всей Украине, кроме юга, субботу испортят дожди и грозы.