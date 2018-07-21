Перед началом боксерского поединка между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым состоялась процедура взвешивания.

На взвешивании оба спортсмена показали одинаковый вес — 89,9 килограммов. Добавим, что это самый легкий вес украинца за время участия на турнире, который длится уже год. Перед первым боем против Марко Хука Усик весил 90,5 кг, а перед Майрисом Бриедисом — 90,4 кг.

Боксерский поединок за все пояса в первом тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик и WBA и IBFи кубок Мухаммеда Али пройдет 21 июля в Москве.

Фото: k2ukraine.com

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео, как Усик и Гассиев померялись взглядами перед решающим боем.

Также в Москве пригрозили Усику судом, если тот не явится на бой с Гассиевым.