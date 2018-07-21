Поздним вечером 21 июля в Москве на "Олимпийском" состоится один из важнейших поединков последних лет. В финале Всемирной боксерской суперсерии сойдутся украинский чемпион мира WBC и WBO Александр Усик и обладатель титулов WBA и IBF россиянин Мурат Гассиев. Победитель боя получит титул самого лучшего боксера тяжелого веса – это титулы WBA super, WBC, IBF, WBO (ими владеют оба боксера) и вакантный титул The Ring.

Изначально, финал должен был состояться еще в мае в городе Джидда в Саудовской Аравии, но украинец получил травму во время подготовки. Бой перенесли – после небольшого скандала решили драться в столице страны одного из соперников – в Москве. Интересно, что все свои титульные бои украинец дрался в стране соперника, потому побеждать на "чужом поле" ему не привыкать.

Где и когда смотреть бой

"Страна" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, а по телевизору посмотреть можно в эфире телеканала "Интер". Перед этим в эфире канала традиционно зрителям будет предложена аналитическая студия с участием экспертов и журналистов. В 20:30 на телеканале выйдет документальный фильм, посвященный украинскому боксеру. А спустя час там же начнется программа "Великий бокс".

Вечер бокса в самом же "Олимпийском" начнется в 21:00 по Киеву (время совпадает с московским). Перед главным боем вечера проведут шесть поединков. Усик и Гассиев выйдут на ринг ориентировочно между 23:00 и полуночью.

Усик и Гассиев на взвешивании. Скриншот с видео

Кто фаворит поединка

Изначально наиболее явным победителем поединка считался Александр Усик, ставки на которого принимались с коэффициентом 1,36. Однако уже за сутки до боя в лидеры букмекеров вырвался Мурат Гассиев. Котировку на успех россиянина достигли уровня 1,80, а поставить на триумф Усика можно было с показателем 2,00.

Утром 21 июля опять произошли изменения – теперь украинец снова "лидирует" с кэфами 1,7-1,8, у Гассиева – около 2,00. Если кто верит в ничью, то поставив на нее можно увеличить ставку сразу в 19 раз. Интересно и то, что очень высокая вероятность (1,44), что бой продлится все 12 раундов.