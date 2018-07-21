Во Львове, в ночь на 21 июля на железнодорожном вокзале обнаружили труп мужчины. Об этом в Facebook сообщил координатор общественной организации Варта-1, депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Тело мужчины нашли возле местного кафе около 00:50: "Железнодорожный вокзал, у "Арома кави" труп. Свидетели говорят, что видели как стоял на коленях, потом упал и умер, перед тем выпивал с друзьями", - сказано в сообщении.

Погибшему на вид около 40 лет. Причину смерти установит судмедэкспертиза. На месте трагедии работала полиция.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

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