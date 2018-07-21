Полиция начало уголовно дело по факту издевательства над мужчиной, которого привязали к столбу. Об этом сообщает пресс-служба Черниговской НПУ.

"Полиция Чернигова открыла уголовное производство по факту хулиганства и устанавливает обстоятельства, при которых в областном центре привязали к столбу мужчины", - сказано в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы до четырех лет.

Сейчас правоохранители устанавливает лиц, которые привязали мужчину к столбу. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 20 июля в Чернигове мужчину привязали к столбу на улице, повесив ему на грудь табличку с надписью "Я ватник".

Позже в полиции заявили, что мужчина в Чернигове сам попросил привязать его к столбу.