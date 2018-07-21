На взятке задержали заместителя городского главы Каменки-Днепровской Запорожской области. Об этом в Facebook сообщила спикер Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"На взятке в 2 тысяч долларов задержан заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, коммунальной собственности, торгового обслуживания, строительства, транспорта и связи, градостроительства и архитектуры города Каменка-Днепровская. Деньги чиновник требовал за решение вопроса о предоставлении разрешения исполнительным комитетом горсовета на размещения временных сооружений для предпринимательской деятельности на территории города", – сообщила Сарган.

Она отметила, что у чиновника изъяли две тысячи долларов и 58 тысяч гривен. На данный момент чиновника задержали, ведется следствие.

Отметим, что на сайте городского совета Каменки-Днепровской указано, что должность заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства занимает Михаил Антоник.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

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