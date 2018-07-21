В США застрелили кардиолога бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Об этом сообщает CNN.

65-летнего доктора Марка Хаускнехта убили утром 20 июля возле Техасского медицинского центра в Хьюстоне во время велосипедной прогулки.

На данный момент полицейские устанавливают мотивы убийства: хотели ли убить кардиолога или возник дорожный конфликт между велосипедистами. Сообщается, что подозреваемый – белый или латиноамериканский мужчина около 30 лет, в бейсбольной кепке, сером спортивном жилете и шортах хаки.

"Президент Джордж Буш-старший глубоко опечален трагическими обстоятельствами, связанными с несвоевременным уходом из жизни доктора Марка Хаускнехта и выражает свои самые искренние соболезнования его семье, коллегам и друзьям", – сообщил в Twitter пресс-секретарь 94-летнего Буша-старшего Джим МакГрат.

Джордж Буш – старший был президентом США с 1989 по 1993 годы.

Фото: twitter.com/jgm41

Ранее "Страна" сообщала, что посреди белого дня в Ровно застрелили бизнесмена на стоянке авто по улице Небесной сотни.

Также в Киеве застрелили полицейского.