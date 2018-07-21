В США застрелили лечащего врача президента Буша-старшего
В США застрелили кардиолога бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Об этом сообщает CNN.
65-летнего доктора Марка Хаускнехта убили утром 20 июля возле Техасского медицинского центра в Хьюстоне во время велосипедной прогулки.
На данный момент полицейские устанавливают мотивы убийства: хотели ли убить кардиолога или возник дорожный конфликт между велосипедистами. Сообщается, что подозреваемый – белый или латиноамериканский мужчина около 30 лет, в бейсбольной кепке, сером спортивном жилете и шортах хаки.
"Президент Джордж Буш-старший глубоко опечален трагическими обстоятельствами, связанными с несвоевременным уходом из жизни доктора Марка Хаускнехта и выражает свои самые искренние соболезнования его семье, коллегам и друзьям", – сообщил в Twitter пресс-секретарь 94-летнего Буша-старшего Джим МакГрат.
Джордж Буш – старший был президентом США с 1989 по 1993 годы.
Фото: twitter.com/jgm41
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