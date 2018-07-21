Сегодня Украину зальют дожди, но местами будет очень жарко
В субботу, 21 июля, в Украине ожидается жаркая погода, но местами будут грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики отмечают по всей стране будет переменная облачность с переменными ливнями.
Температура ночью +14...19 градусов, днем в среднем +27...30. Жарче всего будет в южных регионах, где столбик температуры поднимется до +32.
Отмечается, что в южных и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В Киеве днем возможен кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью составит +16...+18, а днем +25...+27.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" сообщала, что по всей Украине, кроме юга, субботу испортят дожди и грозы.
Также синоптик показала, как атмосферные фронты несут дожди в Украину.
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