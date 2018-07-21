Стали известны подробности состояния здоровья пострадавших в ДТП на трассе Киев - Чоп. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

Сообщается, что девять пострадавших доставлены в четыре медицинские учреждения области.

"9 пострадавших в аварии возле села Глубочицы вовремя доставлены в четыре медицинских учреждения области - Житомирскую областную больницу, областную детскую больницу, городскую больницу №1 и Житомирскую районную больницу. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Напомним, 20 июля водитель маршрутки сообщением Киев-Ровно, двигаясь в направлении Житомира, столкнулся с грузовиком DAF. Маршрутка Volkswagen на полном ходу зашла в фуру. В результате аварии погибли 10 человек, еще десять находятся в больнице.

Ранее "Страна" сообщала, что на трассе Киев-Чоп перевернулся автобус с полсотней пассажиров, есть пострадавшие.