В Киеве бесплатно проверят всех желающих на вирусные гепатиты и ВИЧ. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Акция приурочена Всемирному дню борьбы с гепатитами, который пройдет 28 июля. В связи с этим бесплатное обследование пройдет в пятницу, 27 июля.

Помимо теста на ВИЧ и гепатит, каждый желающий сможет стать донором и сдать кровь для тех, кто в ней крайне нуждается. Все это можно сделать по адресу: улица Ярославская, 41, 5-й этаж (актовый зал), с 10:00 до 14:00. Вся процедура, включая регистрацию, продлится 30-50 минут.

Чтобы принять участие в акции, необходимо заполнить короткую форму на сайте до 24 июля 2018 включительно. Организаторы обращают внимание, что для сдачи крови и прохождения тестирования при себе обязательно иметь документ, удостоверяющий личность.

Ранее "Страна" сообщала, что в Николаеве госпитализированы 29 человек с подозрением на гепатит.

Также в Харьковской области с гепатитом А госпитализирован 41 житель.