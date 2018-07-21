В Мексике в масштабном дорожно-транспортном происшествии погибли 13 человек. Об этом сообщает издание Milenio.

Сообщается, что на дороге столкнулись пассажирский автобус и грузовик. ДТП в Мексике произошло на 17 километре трассы Мехико-Пачука. По предварительным данным у микроавтобуса отказали тормоза и он на большой скорости врезался в припаркованный на обочине грузовик.

В результате столкновения на месте аварии погибли 12 человек, еще одна женщина скончалась в больнице. Из-за аварии трасса была частично перекрыта, на месте работала полиция и медики.

Ранее "Страна" сообщала, что возле Конча-Заспы в Киеве после ДТП сгорела семья из трех человек.

Также появилось видео момента столкновения в огненном ДТП на Столичном шоссе.