Известного британского альпиниста, обладателя премии "Золотой ледоруб" Рика Аллена спасли с горной вершины Броуд-Пик (часть горной системы Гималаев) в Пакистане благодаря дрону. 65-летнего мужчину считали погибшим после его падения с ледяной скалы во время одиночного восхождения на высоте около восьми тысяч метров. После того, как в назначенное время Аллен не вернулся в базовый лагерь, его коллеги начали готовиться к худшему.

"Ряд людей оценили ситуацию и пришли к выводу, что я не собираюсь возвращаться», — рассказал альпинист. А его друг Сэнди Аллан был убежден, что он мертв.

Видео: youtube.com

Беспилотник нашел раненого Аллена, укрывающегося на склоне на высоте около восьми тысяч метров. Баргели использовали полученные данные, чтобы направить на место спасателей, шерпов (местных жителей) и коллег-альпинистов. Потерявшегося альпиниста вернули в базовый лагерь, а затем эвакуировали на вертолете для лечения.

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