Чарли Роули, подвергшийся воздействию нервнопаралитического вещества в Эймсбери, в пятницу выписан из больницы, сообщила британской телерадиокорпорации ВВС сотрудница сестринского отделения Лорна Уилкинсон.

По ее словам, в настоящий момент нет риска ни его жизни, ни жизням его близких.

ВВС напоминает, что Роули выписали из больницы через несколько дней после того, как его подруга Дон Стерджесс скончалась от отравления этим веществом.

30 июня в городе Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджесс были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Затем женщина скончалась.

Позднее британская полиция сообщила, что пара получила отравление якобы в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", который был в флаконе от духов, от которого, по утверждению Лондона, в марте в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.