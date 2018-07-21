В Печерском суде рассмотрели иск праворадикальной организации С14 против Громадского телевидения, и отказали в открытии производства, поскольку исковое заявление "не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства".

Об этом говорится в постановлении суда.

"Из содержания искового заявления усматривается, что спор возник между двумя юридическими лицами ОО "СИЧ-С14" и ОО "Общественное телевидение" о защите чести, достоинства и деловой репутации. Согласно п. 14 ч. 1 ст. 20 ГПУ Украины, хозяйственные суды рассматривают дела по спорам, возникающим в связи с осуществлением хозяйственной деятельности (кроме дел, предусмотренных частью второй настоящей статьи), и другие дела в определенных законом случаях, в частности, дела по спорам о защите деловой репутации, кроме споров, стороной которых является физическое лицо, не являющееся предпринимателем или самозанятым лицом".

"Учитывая субъектный состав сторон, а также характер спорных правоотношений, данный спор не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства и должен рассматриваться по правилам хозяйственного судопроизводства", - отмечается в решении.

Отмечается, что согласно п. 1 ч. 1 ст. 186 ГПК Украины, судья отказывает в открытии производства по делу, если заявление не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства: "Таким образом, поскольку судом установлено, что исковое заявление не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, то в открытии производства следует отказать".

Как сообщала "Страна", в США выступили с резкой критикой С14 и других ультраправых Украины.

Мы писали, что ранее радикалы из С14 приехали к полицейскому Зозуле, который назвал их расистами и хочет выгнать из муниципальной стражи.

Также стало известно, что СБУ не открывала дело против С14 из-за захвата бразильца Лусварги.