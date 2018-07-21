В пятницу, 20 июля, на выезде из Киева на Столичном шоссе случилось масштабное ДТП. Появилось видео с регистратора момента столкновения трех машин.

Авария произошла примерно в 18:22. Об этом пишет Информатор.

Столкнулись Renault, Hyundai и Geely. Первое авто двигалось в сторону Киева, а навстречу ехал Geely. Из-за скользкой дороги машины столкнулись и Geely влетает в Hyundai, который двигался сзади.

Меньше всего пострадала машина Geely и водитель с пассажирами. Регистратор в автомобиле записал момент столкновения. Однако после этого Renault, который ездил на газу, сразу вспыхнул. Далее огонь перекинулся на Hyundai.

Фото: informator.ua

На момент трагедии в автомобиле Renault находилась семья с маленьким ребенком. В иномарке заклинило дверь, поэтому никто не смог выбраться из пылающей машины. Очевидцы рассказывают, что видели, как маленькая девочка в панике пытается открыть дверь, но ничем помочь ей не смогли. Семья сгорела заживо в автомобиле. Из Hyundai проезжающие мимо водители вытащили двоих человек с травмами разной степени тяжести. Все они госпитализированы.

Из-за масштабной аварии дорогу сковала огромная пробка. Несколько часов после аварии машины стояли практически не двигаясь в сторону выезда из города.

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