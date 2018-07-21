Министерство иностранных дел Украины в понедельник, 23 июля, встретится с послом Италии из-за заявлений главы МВД и вице-премьера Маттео Сальвини о том, что зимой 2013-2014 годов в Киеве произошла "псевдореволюция".

Об этом заявила в пятницу в эфире "Пятого канала" замминистра внешнеполитического ведомства Украины Елена Зеркаль.

"В понедельник мы будем встречаться с послом Италии. Он приятный человек, и мы понимаем, что он не может отвечать за слова своих политиков", - сказала Зеркаль.

Она также добавила, что Сальвини ездил в Крым и, по информации украинского МИД, встречался с российским руководством.

"Поэтому иной риторики от него можно не ожидать", - уточнила замминистра.

Ранее 20 июля газета The Washington Post разместила интервью с Маттео Сальвини, где политик назвалсобытия на Украине 2013-2014 годов "псевдореволюцией, спонсированной иностранными державами", добавив, что в Крыму прошел референдум, на котором 90% человек проголосовали за возвращение Крыма в состав Российской Федерации.

Как сообщала "Cтрана", Геращенко пообещала реакцию на заявление главы МВД Италии о Крыме и Майдане.